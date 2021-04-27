США направили катер береговой охраны в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» направился в Черное море. В официальном Twitter шестого американского флота указано, что корабль будет работать с союзниками НАТО.

«„Гамильтон“ начинает свой транзит через проливы на север в Черное море после работы с Военно-морскими силами США в Эгейском море. Катер будет работать с союзниками НАТО и партнерами в регионе», — сообщили в Twitter.

Ранее Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря: участок акватории Черного моря вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район на траверзе Опукского природного заповедника у берегов Керченского полуострова, а также небольшой участок близ западной оконечности Крыма. Все участки относятся к территориальным водам России.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной, потому что ряд стран продолжает попытки нарастить военное присутствие у границ России, сообщила «Газета.ru».