Шойгу рассказал о ситуации на западных границах России

Ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной, потому что ряд стран продолжает попытки нарастить военное присутствие у границ России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Такое заявление он сделал на заседании коллегии Минобороны РФ. Его слова процитировал ТАСС. Шойгу отметил, что Украина стремится дестабилизировать ситуацию с Донбассом, а НАТО и США не останавливают провокационную деятельность у Черного моря — как в воздушном пространстве, так и в акватории.

«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря», — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что оценивает военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении как сложную. По мнению Шойгу, это связано с попытками некоторых стран нарастить свое военное присутствие возле южных и западных границ России.

Министр обороны страны также подчеркнул, что Россия наращивает боевые возможности войск Южного военного округа из-за попыток НАТО помешать нормализации обстановки в некоторых странах Ближнего Востока и Закавказья.