Россия частично закрыла Черное море для иностранных кораблей

Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Об этом со ссылкой на управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

Закрываются участок акватории Черного моря вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район на траверзе Опукского природного заповедника у берегом Керченского полуострова, а также небольшой участок близ западной оконечности Крыма. Все эти участки относятся к территориальным водам РФ. Их закрытие не помешает судоходству через Керченский пролив, заявили в ведомстве.

Ограничение вступает в силу в субботу, в 21:00. Оно продолжит действовать до 31 октября.

Закрытие районов Черного моря вызвало возмущение на Украине и в США. В Киеве выразили протест, а в Госдепе обвинили Москву в препятствовании работе украинских портов.

Ранее в Черном море прошли совместные учения кораблей Черноморского флота с авиацией ЮВО. В маневрах задействовали фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Грайворон», а также штурмовики Су-25СМ3.