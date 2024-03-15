Мир 15 марта 2024, 01:41 США начали готовить американцев к бегству с Украины Аналитик Меркурис: США готовит общественное мнение к скорму бегству с Украины Публичное достояние

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Руководство США начало готовить американскую общественность и политический истеблишмент к бегству с Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Эксперт отметил, что в авторитетных западных изданиях уже появились статьи, убеждающие американцев в бесперспективности «украинского проекта» и устойчивости российской экономики к санкциям. При этом Меркурис сомневается, что эти публикации появились по решению президента США Джо Байдена или государственного секретаря Энтони Блинкена.

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«Где-то в пределах США поняли, что это зашло слишком далеко, мы не можем продолжать инвестировать в это дальше, нужно подвести черту», — предположил аналитик.

Ранее американский лидер поручил Блинкену выделить до 126 миллионов долларов Украине, объяснив свое решение интересами безопасности США.

При этом экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны больше тратить на финансирование Украины. По его словам, расходы Европы на эти цели на 100 миллиардов долларов меньше, чем у США.