Мир 13 марта 2024, 08:53 Байден делегировал Блинкену вопрос о выделении помощи Украине Байден поручил Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 126 млн долларов

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Глава Белого дома Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену выделить очередную помощь Украине. Сумму на этот раз обозначили до 126 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на меморандум Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия… определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине», — указал Байден в документе.

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Информация о новой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов появилась накануне. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация американского лидера готовит к передаче нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов.

По данным газеты Politico, Вооруженные силы Украины получат несколько американских ракет APAM, которые могут нести боеголовки с сотней кассетных бомб. Президент Владимир Зеленский недавно признался, что без помощи Соединенных Штатов республику ждет крах.