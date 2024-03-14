Мир 14 марта 2024, 07:42 Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину Трамп: ЕС должен больше тратить на помощь Украине РИА «Новости»

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Республиканец Дональд Трамп заявил, что европейские государства должны увеличить финансирование для Украины. Он подчеркнул, что США тратят намного больше, а это несправедливо. Его слова привел Newsmax.

Таким образом Трамп прокомментировал вопрос о возможном урезании финансирования для Украины.

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«Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же», — подчеркнул бывший президент США.

По его словам Европа тратит на 100 миллиардов долларов меньше, чем США. При этом, как утверждает Трамп, Европа находится в большей опасности.

В экспертном сообществе полагают, что Запад уже списал Украину из-за провалов ВСУ и перехваченной Россией инициативы в зоне спецоперации.