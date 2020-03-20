США испытали гиперзвуковую ракету на Гавайях. Видео

Соединенные Штаты испытали планирующую гиперзвуковую ракету на гавайском острове Кауаи 19 марта. Как сообщили в Пентагоне, испытания прошли успешно. Запуск засняли на видео.

«В этом тесте мы подвергли гиперзвуковой блок дополнительным нагрузкам, и он смог справиться со всеми из них благодаря опыту нашей первоклассной команды из представителей правительства, промышленности и ученых», — приводит сайт Пентагона слова руководителя программы стратегических систем ВМС США Джонни Вулфа.

Он добавил, что следующим этапом испытаний станет гиперзвуковой удар. Американская ракета может летать со скоростью, которая превышает скорость звука в пять раз.

В январе 2020 года заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен признал, что Вашингтон серьезно отстает от России в создании гиперзвукового оружия. В РФ есть три вида гиперзвуковых ракет — «Циркон», Кинжал» и «Авангард». Планирующий блок «Авангард» уже поступил на вооружение в конце 2019 года.

Хайтен подчеркнул, что 10 лет назад у Соединенных Штатов были два прототипа гиперзвуковых блоков. После неудачных испытаний вместо того, чтобы двигаться дальше, власти начали изучать причины провала. Через несколько лет обе программы просто закрыли.