Ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» впервые вывели на боевое дежурство. Полк, получивший уникальное гиперзвуковое оружие, дислоцируется в Ясненском ракетном соединении. Президент России Владимир Путин неоднократно называл «Авангард» оружием будущего. «360» пообщался с военным экспертом и выяснил, в чем уникальность этого вида вооружений.

Боевое дежурство

О выходе на боевое дежурство полка с вооруженным гиперзвуковым комплексом «Авангард» президенту России Владимиру Путину в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с десяти утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения „Авангард“. От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил», — сказал глава Минобороны.

Впервые «Авангард» показали во время выступления Владимира Путина с посланием Федеральном собранию в 2018 году. Тогда же россиянам и всему миру продемонстрировали и другие виды современного вооружения, над которым велась работа.

В минувший вторник на заседании коллегии министерства обороны президент заявил, что на сегодняшний день ни одна страна в мире кроме России не имеет гиперзвукового оружия, а «гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более».

Ракета без перехвата

Вооружения, которое было бы способно остановить «Авангард», не существует, и вряд ли оно появится в ближайшем будущем. Об особенностях ракет гиперзвукового комплекса рассказал «360» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

««Авангард» оснащен планирующим ядерным боевым блоком, который летит, меняя высоту и направление движения. Следовательно, перехватить его ни существующими, ни перспективными системами противоракетной обороны невозможно в принципе», — заявил эксперт.

По его словам, технических решений для перехвата выпущенных ракет «Авангарда» не существует, потому что траектория передвижения непредсказуема, при этом вычислить в каком месте на трассе полета находится летящая к цели ракета невозможно.

«Это главное достоинство и преимущество «Авангарда», что он обнуляет любые зарубежные разработки в области систем существующей и перспективной противоракетной обороны», — подчеркнул Игорь Коротченко.

При этом он отметил, что это только один из элементов совокупной военной мощи нашей страны. «Наша ядерная триада устойчива и все ее компоненты высокоэффективны», — заявил он.

При этом Игорь Коротченко особо отметил, что «Авангард» представляет собой один из элементов реагирования на вероятную угрозу в будущем. В частности, речь идет о создании высокоэффективной эшелонированной противоракетной обороны США.

«Мы заранее, ставя на вооружение данный полк „Авангардов“, говорим, что никакие разработки, даже перспективные, не смогут понизить эффективность наших стратегических ядерных сил. Это такой месседж, который мы шлем, прежде всего Вашингтону», — подытожил эксперт.