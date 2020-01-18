Пентагон признал отставание в гиперзвуковом оружии

Американский генерал обвинил Пентагон в потере лидерства в области гиперзвукового оружия за последние 10 лет. По его словам, на восстановление лидерства потребуются годы.

«В области гиперзвука мы сейчас серьезно соревнуемся с рядом конкурентов в мире. Мы были впереди десять лет назад. У нас были две программы, два прототипа… Они не очень хорошо работали. Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы», — сказал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне (цитата по РИА «Новости»).

Хайтен заявил, что восстановление займет годы и призвал военных ускорить этот процесс.

Пока что только Россия официально объявила, что располагает гиперзвуковым оружием. Президент Владимир Путин в 2019 году объявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард» и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

Выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин отметил, что Россия в течение долго времени догоняла другие страны в области военных разработок, но теперь у нее есть запас.