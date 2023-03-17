Мир 17 марта 2023, 23:15 США испугались срыва запланированного контрнаступления ВСУ Politico: США боятся отмены контрнаступления Украины РИА «Новости»

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Соединенные Штаты все чаще выражают опасения по поводу стратегии украинской армии, не исключая отмены запланированного контрнаступления ВСУ. Таким мнением поделились обозреватели газеты Politico.

Авторы издания Джейми Деттмер и Вероника Мелкозерова считают, что Вооруженным силам Украины нужно оставить город Артемовск и перейти к новому отрезку оборонительных сооружений.

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В материале отмечается, что на Западе также проявляется недовольство по поводу упорства украинской армии. По мнению европейских и американских аналитиков, именно оборона Артемовска может помешать контрнаступлению ВСУ.

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Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы взяли под контроль не меньше 70% территории Артемовска. Он напомнил, что ВС России контролируют практически все ведущие в город дороги.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал остановить прокси-конфликт на Украине, иначе он может перерасти в глобальную войну. Республиканец назвал украинский конфликт и связанные с ним риски самой актуальной проблемой.