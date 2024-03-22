Мир 22 марта 2024, 11:19 США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ по российским территориям FT: США запретили ВСУ бить по энергообъектам в России из-за цен на нефть РИА «Новости»

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США призвали Вооруженные силы Украины прекратить удары по российским энергообъектам. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

«США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть», — отметили авторы материала.

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Также, по данным журналистов, Соединенные Штаты побоялись, что атаки по российским энергообъектам могут спровоцировать ответные меры. Власти США адресовали свои предупреждения высокопоставленным чиновникам СБУ и главного управления разведки Минобороны Украины.

Один из источников газеты отметил, что в Штатах все чаще разочаровываются «наглыми атаками» беспилотников ВСУ по российским нефтяным объектам.

Представитель совета национальной безопасности Белого дома добавил, что США не поощряют и «не позволят осуществлять атаки внутри России».