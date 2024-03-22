Общество 22 марта 2024, 09:41 Отчаянной тактики ВСУ испугались на Украине «Страна.ua»: ВСУ приходится оборонять даже самые уязвимые позиции Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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ВСУ бросают силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы создать видимость успешной обороны. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Как отметили авторы материала, после сдачи Авдеевки и отступления из ряда населенных пунктов удержание позиций любой ценой с политической стороны стало крайне важным для ВСУ.

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«Задача — показать, что обвала фронта не произошло», — указали журналисты.

Сейчас украинской армии приходится задействовать все резервы для борьбы за не особо важные, но сложные для обороны точки на карте.

Как предположили журналисты, эта тактика была бы эффективной, если второй эшелон ВСУ был больше российского. Но в последнее время все чаще поступают сообщения о дефиците личного состава в национальной армии. Эта информация заставляет усомниться в необходимости подобной тактики. Стратегия изматывания может сработать не в пользу Украины, резюмировали авторы материала.

Украинские элитные подразделения уже обвинили Владимира Зеленского в неудачах на фронте. Они указали на глобальную катастрофу для ВСУ.