Мир 08 марта 2023, 19:26 США исключили из санкционных списков некоторые дочерние структуры Сбербанка Минфин США исключил из санкционных списков дочерние структуры Сбербанка в Казахстане

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Министерство финансов США заявило об исключении из санкционных списков ряда дочерних структур Сбербанка. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что из-под ограничений вывели четыре «дочки» финансовой организации, зарегистрированные в Казахстане.

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Санкции против ряда крупнейших российских банков, включая Сбербанк, американские власти ввели в феврале 2022 года сразу после начала спецоперации.

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В последнем, десятом, пакете санкций власти США, Великобритании и Евросоюз ограничили проведение некоторых операций банкам «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», Альфа-банку, Росбанку, Тинькофф Банку и некоторым другим.

Ранее стало известно, что уже в этом году в Крыму начнут работать отделения Сбербанка. Работа финансовой организации на полуострове была приостановлена с 2014 года после присоединения Крыма к России. Глава банка Герман Греф заявлял, что возобновить работу в этом регионе невозможно из-за ограничительных мер.