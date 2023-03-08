08 марта 2023, 19:26
США исключили из санкционных списков некоторые дочерние структуры Сбербанка
Минфин США исключил из санкционных списков дочерние структуры Сбербанка в Казахстане
Министерство финансов США заявило об исключении из санкционных списков ряда дочерних структур Сбербанка. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что из-под ограничений вывели четыре «дочки» финансовой организации, зарегистрированные в Казахстане.
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Санкции против ряда крупнейших российских банков, включая Сбербанк, американские власти ввели в феврале 2022 года сразу после начала спецоперации.
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В последнем, десятом, пакете санкций власти США, Великобритании и Евросоюз ограничили проведение некоторых операций банкам «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», Альфа-банку, Росбанку, Тинькофф Банку и некоторым другим.
Ранее стало известно, что уже в этом году в Крыму начнут работать отделения Сбербанка. Работа финансовой организации на полуострове была приостановлена с 2014 года после присоединения Крыма к России. Глава банка Герман Греф заявлял, что возобновить работу в этом регионе невозможно из-за ограничительных мер.
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