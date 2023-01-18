Деньги 18 января 2023, 12:47 Сбербанк объявил о начале работы в Крыму Первые офисы Сбербанка откроют в крупных городах Крыма в ближайшие полгода РИА «Новости»

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Офисы Сбербанка начнут работать в Крыму в первой половине 2023 года, заявили в пресс-службе финансовой организации. Сначала отделения появятся в крупных городах, сообщил ТАСС.

«Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — сообщили представители «Сбера».

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Офисы организации начнут открываться на полуострове постепенно в течение 2023 года. Клиентам будут доступны все необходимые услуги и сервисы.

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Сбербанк работал на полуострове до 2014 года через свою дочернюю украинскую организацию. После того как Крым воссоединился с Россией, финансовая организация приостановила свою работу на его территории. Летом того же года против Сбербанка и ряда других российских банков ввели санкции ЕС и США.

Весной 2015 года глава Сбербанка Герман Греф заявлял о том, что возобновить работу в Крыму и Севастополе пока невозможно из-за ограничительных мер, уточнил Forbes.