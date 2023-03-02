Деньги 02 марта 2023, 15:23 Российские банки успели подготовиться к новым санкциям Глава ЦБ Набиуллина: включение новых банков в санкции не вызвало шока и системных рисков

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Попавшие в последние санкционные списки банки не испытали шока, так как подготовились к этому. Новые ограничения не спровоцировали системных рисков, сказала на ежегодной встрече кредитных организаций с Центробанком его председатель Эльвира Набиуллина. Ее процитировал ТАСС.

«Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков», — сказала она.

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Кредитные организации небольшие по сравнению с теми, что подпали под ограничения в течение прошлого года. Эльвира Набиуллина сказала, что они успели подготовиться к рестрикциям — например, сократили активы, которые могут заморозить. Банки, по ее словам, автоматически получат меры поддержки.

Председатель Центробанка также заявила, что для перестройки отечественной экономики потребуются дополнительные ресурсы. Для этого разработали программу стимулирующего риск-чувствительного регулирования в помощь приоритетным проектам.

В феврале очередные пакеты санкций ввели США, Великобритания и Евросоюз. Проведение некоторых операций ограничили банкам «Приморье», «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб», Альфа-банку, Росбанку, Тинькофф Банку и некоторым другим.