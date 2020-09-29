США и Украина провели боевые тренировки в Черном море

«Патрульный катер ВМС ВСУ „Старобельск“ и эсминец ВМС США Roosevelt провели в Черном море совместные тренировки», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что экипажи кораблей отработали применение международной системы сигналов, тактическое маневрирование в составе корабельной группы и другие маневры.

Отмечается, что к тренировкам также привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

По данным ТАСС, американский эсминец принимал участие в международных учениях «Объединенные усилия — 2020», проходивших на Украине в конце сентября. Их организовали в ответ на российские маневры «Кавказ-2020», которые прошли с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа.