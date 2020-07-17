Украина намерена провести военные маневры в ответ на российские учения «Кавказ-2020»
Глава оборонного ведомства Незалежной Андрей Таран объявил о планах провести военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам министра, проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020» планируется в последней декаде сентября.
Таран добавил, что эти маневры проверят способность Генерального штаба действовать в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса.
По данным издания, в учениях задействуют воинские части и подразделения Сухопутных войск, самолеты ВВС, зенитно-ракетные комплексы и прочие воинские формирования.