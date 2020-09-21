Стратегические учения «Кавказ-2020» стартовали в России

Стратегические учения «Кавказ-2020» стартовали на территории Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Учения пройдут с 21 по 26 сентября. Они станут завершающим этапом комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил в 2020 году.

«В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации», — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Проходить учения будут в два этапа. Боевые действия в созданной по учению условной военно-политической обстановке запланированы на первом этапе. На втором — планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. На внутренних полигонах ЮВО пройдут основные действия.

В общей сложности к учениям будет привлечено 80 тысяч человек. В практических действиях задействуют до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, до 250 танков, а также до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

На прошлой неделе на полигоне Брестский начался первый этап совместных российско-белорусских учений «Славянское братство». В Белоруссию приехали псковские десантники. От России в первом этапе маневров участвовали бойцы гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. В Минобороны подчеркивали, что это контртеррористические учения, которые не направлены против других стран.