Соединенные Штаты и Тайвань намерены объявить о переговорах по углублению экономических связей. Об этом сказано в материале агентства Bloomberg.

По данным источников, на которые ссылается автор материала, вероятно, в готовящееся соглашение войдут несколько пунктов. Среди них может быть работа с цепочками поставок, упрощение торговых процедур, а также товарооборот сельскохозяйственной продукции.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо предположил в беседе с «360», что США в вопросе Тайваня вероятнее всего, будут давить на Китай экономически. При этом, он не исключил, что Штаты всерьез могут готовиться к военному участию в защите Тайваня. В любом случае, по мнению Мезюхо, противостояние двух держав неизбежно.

До этого Байден во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что США готовы к военному участию в защите Тайваня в случае вторжения. По словам главы Белого дома, это те обязательства, которые на себя взяли Штаты