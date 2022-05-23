США попробуют взять под контроль ситуацию с Тайванем для противостояния Китаю

Соединенные Штаты всерьез могут готовиться к военному участию в защите Тайваня. Однако, вероятнее всего, США будут давить на Китай экономически. В любом случае противостояние двух держав неизбежно. Такое мнение в беседе с «360» выразил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Я думаю, США действительно настроены решительно по тайванскому вопросу. На мой взгляд, американцы давно готовились к потенциальному военному противостоянию с Китаем по вопросу Тайваня. Однако не факт, что китайцы в случае наступления на Тайвань не смогут обойти американцев. Потому что сегодня США уже долгое время демонстрируют свою слабость и как военная держава», — сказал он.

По его словам, при президенте Джо Байдене США потеряли контроль над Афганистаном, это стало мощным внешнеполитическим и внутриполитическим поражением нынешней администрации американского лидера. При Байдене Штаты «получили пощечину» от России в виде специальной операции миротворческого толка в Донбассе и на Украине.

«На этом сломе Китай может прорабатывать один из вариантов по взятию под контроль Тайваня. Нельзя отрицать такого развития ситуации. Однако я думаю, что в первую очередь США в случае обострения ситуации по тайванскому вопросу будут действовать экономически», — заявил эксперт.

Он напомнил, что у США и Китая довольно развитые экономические связи. Еще при президентстве Дональда Трампа были массивные санкционные противостояния, достаточно вспомнить ситуацию с компанией Huawei.

«Я не исключаю того, что при Байдене давление экономического толка на КНР усилится, в том числе и в сфере IT», — добавил Мезюхо.

По его мнению, Китай «в своей потенциальной военной операции по вопросам Тайваня» во многом будет исходить из экономического аспекта, если перед этим последуют американские санкции. В любом случае санкционное противостояние с Китаем у американцев неизбежно, уверен собеседник «360».

«Сегодня Вашингтон не может ничего сделать, для того чтобы не дать КНР стать первой экономикой мира. Китай в любом случае станет экономикой номер один, для США это означает окончательный конец мировой гегемонии. США — лидирующее государство на планете Земля, но уже не мировой жандарм, как это было еще несколько десятилетий назад», — заключил Мезюхо.

Ранее Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Штаты готовы к военному участию в защите Тайваня.