Байден заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня

США готовы к военному участию в защите Тайваня в случае вторжения, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, это те обязательства, которые на себя взяли Штаты, написало РИА «Новости».

«Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — сказал Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

В последнее время Тайвань неоднократно обвинял Китай в активизации действий вокруг острова. Западные СМИ на фоне этого пишут о возможной подготовке к захвату территории Тайваня, которую власти Китая считают своей. Де-факто остров является независимым государством.

По мнению экс-заместителя помощника министра обороны по развитию вооруженных сил при администрации Барака Обамы Дэвида Очманека, у Штатов может быть от семи до 10 дней, чтобы отреагировать в случае, если Китай вторгнется на Тайвань, сообщала ранее «Газета.ru».

«У США и их союзников может быть от недели до 10 дней, чтобы либо отразить это вторжение, либо смириться со свершившимся фактом», — предупредил он.