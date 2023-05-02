Мир 02 мая 2023, 10:11 США и Германия за закрытыми дверьми обсудили вступление Украины в НАТО DPA: надежды Украины на скорое вступление в НАТО не оправдаются РИА «Новости»

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Украину не примут в НАТО в ближайшее время. Члены альянса обсудили этот вопрос в закрытом режиме, представители США и Германии отказались брать на себя обязательства и решили сосредоточиться на военной помощи киевскому режиму, сообщило агентство DPA.

Страны Североатлантического альянса обсудили его расширение за закрытыми дверьми. Ключевые члены, такие как США и Германия, отказались брать на себя обязательства. Они решили воспользоваться расплывчатыми формулировками декларации НАТО 2008 года о приеме Украины и Грузии и отсутствием четких сроков.

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Официально эту информацию агентству не подтвердили. Однако в США сказали, что считают практическую помощь Украине в виде поставок оружия важней других вопросов.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что украинскую заявку в НАТО не одобрят до тех пор, пока не завершится спецоперация. Этот вопрос, по его словам, обсудят на саммите в Вильнюсе летом 2023 года. Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США поддержали политику открытых дверей, но прием Украины в НАТО должны одобрить все его члены.