Мир 02 мая 2023, 07:44 США заявили, что решение о вступлении Украины в НАТО надо принять коллективно Госдеп США: страны-члены НАТО должны принять решение о членстве Украины в блоке вместе Ukraine

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Соединенные Штаты считают, что решение о присоединение Украины к Североатлантическому альянсу нужно принять коллективно. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинг, сообщил РБК.

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении поддержки наших украинских партнеров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время», — сказал он.

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Таким образом Патель прокомментировал материал французской газеты Le Monde о том, что Штаты якобы враждебно относится к членству Украины в блоке. Также ранее газета Financial Times писала о сопротивление США, Германии и Венгрии по этому вопросу.

Украинские власти еще 30 сентября 2022 года подали заявление на ускоренное вступление в НАТО. Президент страны Владимир Зеленский в начале 2023-го сообщил, что ждет от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года «мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери».

Журналисты Financial Times отмечали, что страны Балтии и Польша выступили с идеей предоставить во время этого мероприятия киевскому режиму дорожную карту по членству в блоке. Россия не раз говорил, что против вступления Украины в НАТО.