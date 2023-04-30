Мир 30 апреля 2023, 13:29 Украине отказали в членстве в НАТО до завершения конфликта с Россией Президент Литвы Науседа: Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта с Россией

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Украине закрыта дорога в НАТО до завершения конфликта с Россией. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа итальянской газете La Repubblica.

«Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, <…> когда конфликт завершится», — отметил литовский лидер.

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По его словам, вопрос вероятного присоединения Украины к НАТО станет одним из самых сложных на саммита альянса в Вильнюсе 11–12 июля.

Науседа подчеркнул, что НАТО должен преодолеть традиционную формулу «открытых дверей», так как практические алгоритмы ее использования отсутствуют в данной ситуации. Он анонсировал принятие на саммите дорожной карты присоединения Украины.

Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией. Это, по мнению командования ВСУ, должно помочь улучшить ситуацию на фронте.