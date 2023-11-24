Мир 24 ноября 2023, 17:48 США и Германия придумали способ вынудить Зеленского пойти на переговоры Bild: США и Германия решили склонить Украину к переговорам с Россией Ukrainian Presidential Press Off / Global Look Press

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США и Германия придумали план, чтобы вынудить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По словам инсайдеров, США и Германия решили поставлять ВСУ только то оружие и в тех объемах, с которыми украинская армия сможет удерживать нынешнее положение в зоне конфликта, но будет неспособна на захват территорий.

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В таких условиях Зеленский должен сам без сторонних требований понять, что так больше продолжать нельзя, указал один из источников.

«Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры», — отметил инсайдер.

По данным Bild, Соединенные Штаты и ФРГ также придумали план Б. Один из источников газеты сообщил, что вместо переговоров США и Германию устроил бы замороженный конфликт без соглашения между его участниками.

Президент Владимир Путин не раз отмечал готовность России к мирным переговорам с Украиной. На внеочередном саммите G20, прошедшем 22 ноября, глава государства напомнил, что именно на Украине утвердили указ о запрете таких переговоров.