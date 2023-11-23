Мир 23 ноября 2023, 16:32 Песков указал на необходимость оказать давление на отказавшихся от переговоров по Украине Песков: по переговорам на Украине стоит давить на тех, кто от них отказался

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В вопросе переговоров по ситуации на Украине следует оказать давление на тех, кто действительно отказался от диалога. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Пресс-секретарь Владимира Путина в очередной раз напомнил, что попытки оказать какое-либо влияние на российскую сторону бесполезны — страна никогда не была против переговорного процесса.

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«Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — обратил внимание Песков.

Официальный представитель Кремля указывал, что поставки ВСУ натовского оружия никак не изменят ход спецоперации и не скажутся на решимости России. Он допустил, что альянс будет все больше вовлекаться в конфликт.

Песков также отмечал, что попытки США давить на Россию и Китай ни к чему не привели: время неоднократно показывало, что все они тщетны.