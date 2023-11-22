22 ноября 2023, 16:39
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной — Путин
Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом на внеочередном саммите G20 заявил президент Владимир Путин.
«Россия от мирных переговоров с Украиной никогда не отказывалась. Это не мы публично подписали указ о выходе из переговорного процесса. Более того, на Украине подписали указ главы государства, который запретил вести такие переговоры с Россией», — напомнил он.
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Путин подчеркнул, что гибель людей в боевых действиях не может не потрясать. В пример он привел переворот в соседней республике в 2014 году, назвав его кровавым.
«После которого они начали войну против собственного народа в Донбассе. А истребление гражданского населения в сектора Газа и Палестине не потрясает? Генсек ООН говорил, что Газа стала огромным детским кладбищем, это не потрясает?» — задался вопросом президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия на Украине пытается добиться справедливости.
Ранее Путин заявил, что для начала мирных переговоров по Украине необходима отмена их запрета другой стороной.
G20
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Владимир Путин
Украина
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