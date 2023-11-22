Важное 22 ноября 2023, 16:39 Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной — Путин Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Об этом на внеочередном саммите G20 заявил президент Владимир Путин.

«Россия от мирных переговоров с Украиной никогда не отказывалась. Это не мы публично подписали указ о выходе из переговорного процесса. Более того, на Украине подписали указ главы государства, который запретил вести такие переговоры с Россией», — напомнил он.

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Путин подчеркнул, что гибель людей в боевых действиях не может не потрясать. В пример он привел переворот в соседней республике в 2014 году, назвав его кровавым.

«После которого они начали войну против собственного народа в Донбассе. А истребление гражданского населения в сектора Газа и Палестине не потрясает? Генсек ООН говорил, что Газа стала огромным детским кладбищем, это не потрясает?» — задался вопросом президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия на Украине пытается добиться справедливости.

Ранее Путин заявил, что для начала мирных переговоров по Украине необходима отмена их запрета другой стороной.