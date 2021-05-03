Блинкен призвал США готовиться к любому сценарию по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Штаты готовиться к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских войск.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом», — заявил он в интервью телеканалу CBS.

Блинкен допустил, что одним из таких сценариев будет приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан»*.

США, как напомнил американский госсекретарь, находились в Афганистане в течение 20 лет, и иногда забывают, почему отправились туда.

«Это было ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на нас 11 сентября [2001 года]. И мы сделали это», — сказал Блинкен. При этом он подчеркнул, что вывод американских войск не означает, что Штаты покинули Афганистан.

Президент США Джо Байден объявил о полном выводе американских войск из Афганистана. Оставшихся 2,5 тысячи военнослужащих планируют вывести 11 сентября. Сокращение своего присутствия в Афганистане США начали в 2011 году. К 2014 году были выведены основные боевые силы.

После заявления Байдена исламисты предупредили США и их союзников по НАТО, что они столкнуться с проблемами, если не смогут быстро отступить в сентябре.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.