Мир 16 марта 2024, 17:20 США готовили разные фейки перед президентскими выборами в России Захарова: США готовили фейки перед голосованием на выборах президента России РИА «Новости»

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Перед выборами и во время голосования на президентских выборах в России Соединенные Штаты готовили фейки, чтобы запугать людей. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«[Соединенные Штаты] готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера», — сказала она.

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По ее словам, американские службы сделали немало для того, чтобы запугать россиян. Захарова уточнила, что для срыва выборов США пытаются использовать хакеров.

Как сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова, из-за некоторых попыток провокаций комиссии на избирательных участках предупредили о необходимости усилить охрану урн для голосования.

По ее словам, истории с порчей ящиков имеет иностранный след. Она пояснила, что на это указывают объяснения, которые предоставляли задержанные за подобные преступления.