Власть 12 июля 2023, 07:26 Саммит НАТО показал намерение блока сосредоточить свои войска на рубежах России — Антонов Посол Антонов: саммит НАТО показал цель блока сосредоточить больше войск около России РИА «Новости»

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Саммит НАТО в Литве продемонстрировал желание альянса сосредоточить свои войска на рубежах России. Однако российской стороне «отступать некуда». Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова появились в официальной Telegram-канале диппредставительства.

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий», — сказал Антонов.

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Он отметил, что у российской стороны нет сомнений в том, что задачи спецоперации удастся полностью выполнить. По его словам, заявления блока в Вильнюсе показали еще раз антироссийскую заряженность Североатлантического альянса. Посол отметил, что на борьбу с Россией брошены все ресурсы НАТО.

Антонов добавил, что Штаты бездоказательно пытаются возложить на РФ ответственность за кризис безопасности в Европе. Также США не могут смириться с потерей глобального лидерства, подчеркнул дипломат.

Саммит НАТО начался в Вильнюсе 11 июля. Члены блока в итоговом коммюнике за первый день подтвердили, что видят в будущем Украину в альянсе.