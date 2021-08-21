«Спутник V» одобрили в Узбекистане

Руководство Узбекистана одобрило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и рекомбинантный препарат китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Их будут производить на узбекском предприятии Jurabek Laboratories. Постановление правительства с этим решением опубликовали в базе национального законодательства.

«Согласиться с предложениями Министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и „Спутник V“, производимых Jurabek Laboratories», — говорится в постановлении.

Накануне Минздрав России одобрил вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет препаратом «Спутник Лайт». Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что лучше всего от коронавируса защищают аденовирусные вакцины, которые дают более сильный иммунный ответ. К таким препаратам относятся «Спутник V» и AstraZeneca. Он подчеркнул, что отечественный препарат может нейтрализовать даже мутировавшие штаммы коронавируса, включая «дельту».