«Спутник Лайт» разрешили использовать для вакцинации пожилых
Минздрав России одобрил вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет препаратом «Спутник Лайт». Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины „Спутник Лайт“ у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», — приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения. Мурашко сообщил эту новость журналистам по итогам рабочей поездки в Калмыкию.
Ранее в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что комбинация вакцин от коронавируса AstraZenесa и «Спутник Лайт» показала свою эффективность во время клинических испытаний в Азербайджане. По предварительным данным, у 100% добровольцев выработались антитела к шиповидному S-белку вируса SARS-CoV-2. Вакцинный коктейль с аденовирусом лежит в основе разработанного в Центре имени Гамалеи препарата «Спутник V».
Со вчерашнего дня российские медики выявили 21 тысячу новых случаев ковида. Общее число зафиксированных случаев болезни достигло 6 726 523. От последствий заражения коронавирусом за сутки умерли 797 человек. Всего — 175 282.