Названы обеспечивающие лучшую защиту от коронавируса вакцины

Лучше всего от SARS-CoV-2 защищают аденовирусные вакцины. Они дают более сильный иммунитет. К таким препаратам относятся «Спутник V» и AstraZeneca. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти», — приводит РИА «Новости» слова ученого со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Он отметил, что входящий в состав аденовирусных вакцин S-белок коронавируса производит большое разнообразие антител, что создает более сильную и долгосрочную защиту. По словам Гинцбурга, «Спутник V» может нейтрализовать даже мутировавшие штаммы коронавируса, включая «дельту». В РФПИ подчеркнули, что созданная в Центре имени Гамалеи вакцина демонстрирует эффективность 83,1% против индийского варианта SARS-CoV-2. За прошедшие сутки российские медики выявили 20 992 новых случая ковида. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 705 523.