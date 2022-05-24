Способную привести к мировой войне ошибку увидели в словах Байдена

Неоднозначное заявление главы Белого дома Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня является опасной ошибкой. Такое мнение выражено в редакционной статье британской газеты The Telegraph.

Американские левые воспринимали приход Байдена к власти как начало новой эры во внешней политике, указано в статье. Однако из-за неудач с выводом американской армии из Афганистана в начале его президентского срока эти ожидания не оправдались.

Во время визита в Азию, который состоялся на днях, Байден заявил, что США готовы принять участие в военном конфликте против Китая на стороне Тайваня. Это стало еще одним серьезным промахом главы Белого дома.

«На самом деле Америка никогда не брала на себя таких обязательств. Отношения с островом регулирует специальный акт, в котором подчеркивается, что США предоставят ему такие средства и в таком количестве, чтобы он мог поддерживать достаточный оборонный потенциал. Более того, в законе уточняется, что политика не будет изменена президентом в одностороннем порядке», — отметили обозреватели. По их словам, любое решение «о защите Тайваня принимается с согласия конгресса».

После неоднозначных слов Байдена Госдеп пояснил, что внешнеполитический курс Вашингтона не изменился. Однако, как отметили авторы статьи, смута, которую посеял Байден, крайне опасна.

Байден на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Штаты готовы оказать острову военную помощь в случае вторжения. Он считает, что это обязанность страны. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США быть осторожнее в словах и поступках, а также отказаться от поддержки идеи о независимости острова.