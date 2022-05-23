МИД Китая призвал США к осторожности в высказываниях о тайваньском вопросе

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ответил на слова президента США Джо Байдена о готовности защищать Тайвань. Он подчеркнул, что Китай будет отстаивать свой суверенитет.

По данным РИА «Новости», Вэньбинь напомнил о принципе «одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике». Он призвал Штаты быть осторожнее в словах и поступках, а также отказаться от поддержки идеи о независимости острова.

Представитель МИД отметил, что не стоит «посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване» и что Китай будет защищать свой суверенитет и интересы безопасности.

Ранее Байден сделал заявление, что Штаты готовы оказать острову военную помощь в случае вторжения. Он считает, что это обязанность страны.

В последнее время власти Тайваня заявляли, что Китай развернул вокруг региона активные действия. Западные СМИ написали, что де-факто это независимое государство, с чем не согласно правительство КНР.