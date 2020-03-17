Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки и направлялся к месту строительства «Северного потока — 2». Судно ждали в Египте, но оно сменило курс и пришвартовалось в Мозамбике.

Согласно данным портала Vesselfinder, трубоукладчик сменил курс и направился к Мозамбикскому проливу. Судно должно было прибыть в египетский порт Суэц, но уже миновало эту точку. Причем пришвартоваться в порту «Академик Черский» должен был 25 марта.

Как уточняет портал Myshiptracking, теперь трубоукладчик должен 23 числа войти в порт Мапуту, расположенный на юге Мозамбика.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из приморского порта Находка в начале февраля. Его направили к месту строительства «Северного потока — 2». Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что трубоукладчик сможет завершить прокладку, но для подготовки судна необходимо дополнительное время.

По проекту «Северного потока — 2» должны быть построены две нитки газопровода от России до Германии через Балтийское море. США выступают против строительства, поэтому приняли соответствующие санкции. Несмотря на это, президент России Владимир Путин заявлял, что страна может самостоятельно завершить необходимые работы.