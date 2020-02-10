Российский трубоукладчик вышел из Находки. Это судно может достроить «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло приморский порт Находка. Это судно ранее уже получило широкую известность — оно способно достроить газопровод «Северный поток-2». Сейчас «Академик Черский» держит путь в Сингапур.

Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием подобных перемещений. Дальнейший путь «Академика Черского» пока неясен.

В декабре США ввели санкции против подрядчиков «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Из-за этого швейцарская компания Allseas, основной подрядчик «Газпрома» при строительстве газопровода, заявила о приостановке работ в Дании.

Российский президент Владимир Путин в январе 2020 года заявлял, что Россия способна сама достроить «Северный поток-2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект. Просто в этом случае строительство завершится на несколько месяцев позже.

Судно «Академик Черский» находится в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот».