По информации сайта «Утро.ру», такое заявление дипломат сделал, когда отвечал на вопросы студентов Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

«По итогам моих разговоров с Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск газопровода в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», — уточнил он.

Ранее австрийская нефтяная компания OMV раскритиковала страны Европейского союза за недостаточную поддержку строительства «Северного потока — 2».