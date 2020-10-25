Спецтехника и силовики приехали в центр Минска

Туда же стягиваются спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

С утра автомобили ДПС перекрывают движение на улицах, прилегающих к проспекту Независимости — одной из центральных проезжих частей города, которая ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии. Движение по самому проспекту еще остается открытым. Большая колонна техники силовиков — грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины «Рубеж» — проехала по проспекту по направлению к центру около 10:40.

Правоохранители прибыли и на центральные площади столицы — Победы, Октябрьской и Независимости. Обычно эти площадки к 10:00 полностью оцеплены, там дежурят силовики, рядом припаркован их транспорт, выставлены ограждения. Однако в это воскресенье полицейские начали разворачивать свои силы позднее. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу «Минск — город-герой», мимо которой в последний день недели часто проходят участники протестных маршей.

Оппозиционеры планируют пройти по центральным улицам города. Хотя в предыдущий раз они двигались по Партизанскому проспекту в сторону окраины Минска.

В воскресенье, 25 октября, истекает срок ультиматума бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она выдвинула его президенту Александру Лукашенко. Требования оппозиции: отставка действующего главы государства, свобода политическим заключенным, прекращение насилия. Именно под знаком «народного ультиматума» в республике проходят воскресные акции оппозиции. С 26 октября оппозиция призвала начать забастовки на промышленных предприятиях, если власти не выполнят требования. А может начаться и национальная стачка.

Акция протеста «Гордый женский марш профессий» прошла в Минске 24 октября. На акции собрались несколько сотен человек разных возрастов.