«Белорусы снова могут удивить». Что будет после окончания срока ультиматума Тихановской?

Срок ультиматума, выдвинутого бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, истекает 26 октября. Что ждет Белоруссию послезавтра — забастовки на ряде предприятий или национальная стачка? О ближайшем будущем порассуждал в разговоре с «360» независимый белорусский политолог Александр Класковский.

«Ультиматум Тихановской — не только слова», — отметил он.

Ее штаб говорит о подготовительной работе, но участники пока не могут афишировать все детали этого процесса по понятным причинам — «чтобы это было сюрпризом для властей». Сейчас представители штаба объясняют гражданам, что если они присоединятся к забастовке, им помогут, поддержат.

Национальная забастовка выглядит основным оружием команды Тихановской Александр Класковский белорусский политолог.

Эксперты в Белоруссии разошлись во мнениях по поводу успешности этого замысла. В августе степень политической напряженности была выше, проходили многолюдные митинги на крупных предприятиях, но национальная забастовка так и не получилась.

В то же время степень недовольства властью Лукашенко велика, отметил собеседник «360». По этой причине в обществе сильны настроения о необходимости переходить на новый этап, раз мирные акции не помогают. В связи с этим не исключено, что на ряде предприятий все же будут попытки организации забастовок.

Чувствуется, что руководство Белоруссии нервничает. Это видно по противоречивым движениям, по суетливости Александр Класковский белорусский политолог.

На 25 октября намечался большой митинг в поддержку Лукашенко, он сам выступил против него, опасаясь за безопасность своих сторонников. Однако 25 октября в Минске пройдет очередной большой марш оппозиции.

«Я думаю, многочисленность этого марша будет тоже достаточно важным показателем настроений тех, кто борется за смену власти, за перемены в Белоруссии», — пояснил Класковский.

В отдельных организациях будут попытки устроить забастовки, предположил эксперт.

«Но насколько это явление станет масштабным, очень сложно прогнозировать, потому что в этом году в Белоруссии произошло много непрогнозируемых событий. Никто не думал, что будут такие мощные выступления, в августе особенно, которые были названы „белорусской революцией“. Так что не исключено, что белорусы снова могут удивить в этом плане», — сказал политолог.

Он не исключает, что высказывания против Лукашенко окажутся серьезными.

«Сейчас, когда наступает дедлайн ультиматума Тихановской, мы видим, что обостряется внутриполитический кризис», — добавил Класковский.

По его мнению, верхушка власти может сделать опрометчивые шаги, чем повысит степень неустойчивости системы. В 2020 году Лукашенко совершил много ошибок: и относительно политики по коронавирусу, и проявил «зашкаливающую жестокость для подавления протестов» после президентских выборов.

Расчет команды Тихановской делается как раз на то, что власть начнет допускать очередные ошибки, предположил политолог. И это будет работать на ее «ослабление, на ее демонтаж».