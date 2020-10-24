Женский марш профессий прошел в Минске

Финальной точкой оказалась площадь Якуба Коласа. Свой маршрут гражданки Белоруссии преодолели за два часа.

Участницы шествия разных возрастов начали движение от сквера Симона Боливара и прошли колонной вдоль проспекта Независимости в строну Академии наук. На акцию пришли нескольких сотен человек. Женщины держат в руках флаги, зонтики, шарики и цветы. Кроме того, они принесли плакаты, указывающие на их профессию, — «фармацевт», «певица» и другие. Помимо этого, на полотнах написано «Отстоим нашу независимость», «Построим белорусский мир».

Гражданки Белоруссии выкрикивают «Жыве Беларусь!», «Забастовка!», «Верым, можам, пераможам» (верим, можем, победим — прим.), «Свободу!». Проезжающие мимо автомобилисты сигналят им.

Сторонниц оппозиции сопровождают микроавтобусы с силовиками. Очевидцы говорят о единичных задержаниях, акция прошла спокойно, отметило агентство.

По субботам традиционно акции проводят жительницы Белоруссии.

Срок ультиматума, выдвинутого бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, истекает 26 октября. Если власти не соблюдут требования оппозиции, на ряде предприятий в республике могут начаться забастовки или произойдет национальная стачка.

Однако президент Александр Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ее же ультиматума, говорил белорусский политический журналист Вячеслав Шарапов. Власти не просто так перенесли окончание приема предложений по правкам в Конституцию республики, писал сайт «Утро.ру». При возникновении серьезных протестов 25–26 октября вина за срыв конституционного процесса полностью ляжет на оппозицию.