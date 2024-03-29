Мир 29 марта 2024, 07:45 Спецслужбы стран ШОС пообещали помочь России в расследовании теракта РАТС ШОТС Мирзаев: спецслужбы помогут России в расследовании теракта РИА «Новости»

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Спецслужбы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы оказать помощь силовым структурам России в расследовании теракта в Crocus City Hall. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслана Мирзаева.

Теракт произошел 22 марта в развлекательном комплексе в Красногорске. Жертвами жестокого нападения стали 143 человека. Боевиков, скрывшихся с места преступления, оперативно задержали в Брянской области.

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Директор ФСБ Александр Бортников заявил ранее, что на Украине террористов ждали «как героев». Для них на границе готовили «окно». По его словам, сейчас фигурантами уголовного дела стали 11 человек, но круг подозреваемых может расшириться. В стране сохраняется риск террористической угрозы, подытожил руководитель спецслужбы.