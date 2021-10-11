Спецслужбы Ирака задержали заместителя уничтоженного главаря ИГ

Заместителя бывшего главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* поймали в Ираке. Об этом заявил премьер-министр этой страны Мустафа аль-Кадими.

Задержанного зовут Сами Джассим. Он отвечал за финансы группировки, уточнил аль-Кадими в Twitter.

«В то время как силы безопасности бдительно охраняли выборы, разведка осуществляла одну из самых сложных операций, чтобы поймать Сами Джассима, заместителя уничтоженного главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади», — написал он.

Главарь ИГ* Аль-Багдади был уничтожен два года назад в провинции Идлиб в Сирии. О его ликвидации заявил Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США. В Минобороны РФ в ответ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении террориста.

В мае 2020 года спецслужбы Ирака сообщили о задержании Абдаллы Кардаша, который, по их данным, может быть главарем ИГ*. Утверждалось, что он отвечал за производство иприта и может быть одним из возможных преемников аль-Багдади.

Тогда же США объявили награду до трех миллионов долларов тому, кто даст информацию о Мухаммаде Хадире Мусе Рамадане, который является старшим руководителем и ключевым пропагандистом террористической группировки ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.