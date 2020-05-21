Спецслужбы Ирака рассказали о задержании возможного главаря ИГ*

Задержанный в Ираке Абдалла Кардаш — один из возможных преемников убитого лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. Кардаш отвечал за производство иприта (горчичного газа).

Это вещество использовали для нападения на военных Ирака. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иракских органов безопасности. Там добавили, что террорист играл важную роль во время переговоров ИГ* с другими бандформированиями.

Иракские власти считают, что Кардаш познакомился с аль-Багдади в конце 2011 года. После этого предполагаемый преемник находился в Сирии и отвечал за «фабрики по производству оружия и боеприпасов». Кроме того, он занимал несколько высокопоставленных постов в группировке.

СМИ ранее писали, что Абдалла Кардаш — новый главарь ИГ*. По данным газеты Guardian, его настоящее имя Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби. Уроженец Ирака возглавил «Исламское государство»* в октябре 2019 года почти сразу после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Последнего спецназ США убил в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб.

Ранее перешедший на сторону армии Башара Асада террорист рассказал о своем сотрудничестве с военными США.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в РФ.