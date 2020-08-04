Трамп назвал главную ошибку в истории США
Глава государства в интервью порталу Axios напомнил, что американские военные ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Кроме того, США ликвидировали и главаря ИГИЛ* Абу Бакра Аль-Багдади.
«Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток. Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны», — заявил Трамп.
В январе 2020 года в международном аэропорту Багдада прошла операция по ликвидации Сулеймани и командира иракской милиции Абу Махди аль-Мухандиса. Приказ об обстреле аэропорта ракетами дал Трамп. В результате погибли восемь человек. Осенью 2019 года президент США сообщил, что аль-Багдади скончался во время спецоперации американских войск.
*ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещенная в России.