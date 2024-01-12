Мир 12 января 2024, 15:29 Спецслужбы Греции исследуют конверт с порошком, поступивший в посольство России в Афинах Греческие спецслужбы забрали конверт с порошком, поступивший в посольство РФ Boris Roessler/dpa/globallookpress

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Спецслужбы Греции забрали конверт с неизвестным порошком, который поступил в посольство России в Афинах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Греческие спецслужбы провели первоначальную проверку и увезли конверт, чтобы исследовать его. Однако его пока не вскрывали.

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Российское дипломатическое представительство получило конверт с неизвестным веществом в пятницу, 12 января. По данным греческого общественного телевидения ERT, к зданию посольства сразу прибыли полицейские и бригада пожарных. Туда же направили спецотряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Спустя время в российском диппредставительстве сообщили, что никакой угрозы для жизни или безопасности работников посольства нет.

Еще одно ЧП случилось в начале января с посольством России в Праге. К зданию с горючим и зажигалкой подошел неизвестный. Сначала он не хотел идти на контакт, но потом мужчина сдался. Мотивы поступка неизвестны.