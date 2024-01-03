Мир 03 января 2024, 20:48 Устроившего акцию с зажигалкой около посольства России в Праге мужчину передали врачам Полиция Праги: задержанного около посольства России мужчину передали врачам Global Look Press

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Неизвестный мужчина пришел с горючей жидкостью и зажигалкой к посольству России в Праге. Об этом полиция чешской столицы сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В ведомстве заявили, что идти на контакт мужчина сначала не хотел, но прибывший на место переговорщик сумел его разговорить. Выяснилось, что потенциальный пироман является иностранцем.

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В ходе дальнейшей беседы он отказался от своих действий и сдался в руки полиции. Правоохранители передали мужчину на попечение медицинской службы.

Помощь полиции оказывали пражские пожарные. Они сообщили, что группа оперативного реагирования прибыла на место с водометом.

Также спасатели передали правоохранителям противопожарное одеяло и огнетушитель — на случай, если мужчину не удастся отговорить от необдуманного поступка.