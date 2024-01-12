Мир 12 января 2024, 14:03 Посольство России в Афинах получило конверт с подозрительным порошком ERT: неизвестные прислали в посольство России в Афинах конверт с порошком РИА «Новости»

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Посольству России в Афинах передали конверт, в котором был неизвестный порошок. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

К зданию посольства подъехали правоохранители и пожарная бригада.

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«Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — отметили авторы публикации.

Издание добавило, что в здание дипмиссии направили специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Ранее к посольству России в Праге вышел неизвестный мужчина с горючей жидкостью и зажигалкой. Он отказался идти на контакт, но спустя какое-то время его разговорили. Во время диалога с ним возле здания дипмиссии дежурили спасатели с водометом. Они передали полицейским специальное противопожарное одеяло и огнетушитель, чтобы в случае необходимости те смогли оказать помощь мужчине.

Полиции и пожарным удалось задержать пиромана — он сам сдался правоохранителям. Мужчина оказался иностранцем, его передали врачам.