Мир 28 ноября 2022, 05:02 «Спасите детей». Байдена раскритиковали за пугающее фото Журналистка DC Patriot Робинсон раскритиковала Байдена за пугающее фото с детьми РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден сфотографировался с двумя девочками через витрину магазина. Журналистка DC Patriot Минди Робинсон назвала снимок пугающим.

Американский лидер посещал остров Нантакет в рамках рабочего визита. Когда он проходил мимо одного из местных магазинов, дети внутри стали кричать и звать его. Байден подошел к витрине и замер, чтобы девочки смогли сделать с ним селфи. Позже фотографию опубликовало издание Nantucket Current. Снимок не понравился Робинсон, которая назвала его пугающим.

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«Как в фильме ужасов, кто-нибудь спасите детей», — написала она в комментариях под статьей.

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Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер часто попадает в нелепые ситуации, что вызывает у многих вопросы о состоянии его здоровья.

Недавно он решил пошутить, говоря о прохождении регулярного медицинского осмотра. Байден сообщил, что покажется врачам до конца года и поинтересовался, считают ли его собеседники, что ему это нужно. Такой ответ вывел из себя американцев, которые заявили о проблемах не с физическим, а ментальным здоровьем.