Мир 25 ноября 2022, 05:41 Шутка Байдена вывела американцев из себя Читатели Daily Mail из США не оценили шутку Байдена о медицинском обследовании

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Американцы не оценили шутку президента США Джо Байдена о прохождении им регулярного медицинского осмотра. Читатели Daily Mail заявили, что беспокоятся не о физическом, а о ментальном здоровье главы государства.

Джо Байден пошутил про медицинское обследование во время общения с журналистами. Он отметил, что планирует завершить медосмотр до конца этого года, а затем спросил, считают ли его собеседники, что ему это нужно.

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Высказывание президента не понравилась читателем издания из США.

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«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», — написал один из них в комментариях под статьей.

«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», — уточнил другой.

«Проверка головы важнее, чем проверка тела», — добавил третий.

Джо Байден недавно отметил свой 80-й день рождения. Он стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. В последнее время глава государства то и дело попадает в различные нелепые ситуации, жмет руку невидимкам, разговаривает с мертвецами или теряется во время выступлений.